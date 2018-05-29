РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 мая. Цокольную часть дома на улице Советской в микрорайоне Первомайский подмосковного Королева отремонтируют до 20 июня, сообщил представитель администрация городского округа в комментариях к посту жителей в Instagram.

Жители микрорайона Первомайский обратили внимание на плохое состояние дома №37 по улице Советской, указав, в частности, на повреждения фундамента и цокольной части здания, а также на изношенную систему водоснабжения дома.

«На момент проверки конструкции перекрытий и фундамента, они находились в удовлетворительном состоянии, несущая способность обеспечена. Ремонт поврежденных участков цокольной части запланирован в срок до 20 июня 2018 года», - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, проверка системы холодного водоснабжения проведена, она работает в полном объеме, а система горячего водоснабжения от централизованного источника в данном доме не предусмотрена проектной документацией.

С вопросами по состоянию домов жители города могут обратиться как в свою управляющую компанию, так и в Единую диспетчерскую службу по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, а также на сайт: www.eds-korolev.ru, или воспользовавшись мобильным приложением «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.