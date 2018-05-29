РИАМО - 29 мая. Развод пеших и конных караулов не состоится на Соборной площади Московского Кремля 2 июня из-за церемонии приведения к военной присяге военнослужащих Президентского полка, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы охраны Российской Федерации.

«В связи с проведением в Президентском полку церемонии приведения к военной присяге военнослужащих нового призыва 2 июня 2018 года развод пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля отменяется», – говорится в сообщении.

Президентский полк – особая воинская часть, которая решает специфические задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства и сохранности кремлевских ценностей.

В 1936 году Батальон особого назначения, занимавшийся охраной Кремля, был реорганизован в Полк специального назначения НКВД СССР, который впоследствии получил неофициальное наименование «Кремлевский полк». Современное название полка – Краснознаменный ордена Октябрьской революции Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ.