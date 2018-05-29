РИАМО - 29 мая. Улицы Молдавская и Малая Филевская будут закрыты для движения автотранспорта с 1 июня почти на все лето в связи с продлением сроков реконструкции станции метро «Кунцевская», говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Перекрытия в связи с продлением сроков работ по реконструкции станции метро «Кунцевская». Улицы Молдавская и Малая Филевская будут перекрыты до пересечения с Рублевским шоссе в период с 1 июня по 25 августа», - говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать в круглосуточном режиме. Улицы будут перекрыты полностью, но движение городского автотранспорта сохранят.

На станции «Кунцевская» продолжаются ремонтные работы в рамках второго этапа реконструкции Филевской линии. На время проведения реконструкции станции вход и выход пассажиров к платформе осуществляется только через вестибюли одноименной станции Арбатско-Покровской линии. Посадка и высадка пассажиров на станции «Кунцевская», следующих по Арбатско-Покровской линии из центра, не производится.