РИАМО - 29 мая. Днем во вторник в Москве зафиксировали сильные порывы ветра до 11 метров в секунду, температура составляет 20-23 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Зеленограде ясно, температура воздуха — 21 градус, на территории новой Москвы ясно, температура воздуха — 21-22 градуса, местами порывы западного ветра до 11 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В других округах столицы воздух прогрелся до 20-23 градусов.

Ранее синоптики предупредили жителей Московского региона о штормовых порывах ветра до 22 метров в секунду 30 мая, после этого в Подмосковье и Москву придет похолодание.

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