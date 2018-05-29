РИАМО - 29 мая. Книжный фестиваль «Красная площадь», который будет проходить в Москве с 31 мая по 6 июня, посетят представители издательств из 50 регионов страны, а также из Беларуси, сообщил журналистам во вторник президент Ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченев.

«Москва - город многонациональный. Мы пригласили представителей из всех республик: Чувашия, Якутия, Северный Кавказ. На этом фестивале будут представлены книги, которые редко можно найти в московских книжных магазинах. Приедут 50 регионов, приедут все национальные издательства», - сказал Чеченев.

Он добавил, что фестиваль также посетят представители белорусского издания «Белкнига», которые представят новинки от белорусских авторов.

Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет в столице с 31 мая по 6 июня. До 3 июня он будет проводиться на самой Красной площади, а 6 числа – на Пушкинской. Фестиваль откроет Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» 31 мая. За четыре дня фестиваля свои постановки и программы на Красной площади представят лучшие театры страны и музыкальные коллективы. В частности, впервые свою постановку на Красной площади покажет Государственный театр наций: в программе «Ироническая поэма» шедевры русской литературы исполнит народный артист России Авангард Леонтьев.