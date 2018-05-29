РИАМО - 29 мая. Фасадам двух строений усадьбы XVIII века, в которых теперь размещается библиотека Третьяковской галереи, вернули их исторический вид, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

«Эти два здания усадьбы XVIII-XIX веков являются очень приметной частью 1-го Кадашевского переулка: благодаря им можно хорошо представить себе, как выглядела эта улица пару сотен лет назад. Поэтому восстановление исторического облика фасадов было необходимо», - сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он заявил, что работы начались в октябре 2017 года и велись под контролем специалистов его ведомства. Для начала специалисты исследовали фасады на предмет так называемой бухтящей штукатурки – это те участки стены, где штукатурка издает при простукивании глухой звук, поскольку отслоилась от стены. Эти участки расчистили, а раскрытую кирпичную кладку обессолили, заделали трещины и выбоины.

После подготовительной части стены покрасили. Кроме того, реставраторы вручную расчистили белокаменные цоколи зданий, обработали их противогрибковым составом, отреставрировали, укрепили и дополнительно покрыли гидрофобизирующим раствором, который спасет камень от пагубного воздействия влаги.

Глава Мосгорнаследия напомнил, что два строения относятся к ансамблю бывшей городской усадьбы. Главный дом, выкрашенный в светло-голубой цвет, был построен в стиле ампир, хотя само здание стоит на основании купеческих палат XVIII века; его комплексная реставрация была завершена в 2009 году.

Флигель появился на территории усадьбы уже в XIX веке. До революции к усадьбе примыкал большой сад, простиравшийся до Лаврушинского переулка. Сейчас здесь располагается научная библиотека Третьяковской галереи, основанная в 1899 году. Ее фонды насчитывают более чем 300 000 единиц книг, периодических изданий, открыток, афиш и других печатных материалов.

Район, где располагается усадьба, назывался прежде Кадашевской слободой (сейчас это Якиманка), а сам 1-й Кадашевский переулок был известен как Воскресенская улица - по названию церкви Воскресения Христова в Кадашах. Слобода считалась крупнейшей в Замоскворечье: здесь жили мастера-кадаши, изготавливавшие бочки-кади и деревянную утварь; позднее здесь расцвело ткацкое производство.