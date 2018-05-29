РИАМО - 29 мая. Столичные следователи устанавливают обстоятельства смерти клиентки одной из частных клиник на северо-западе Москвы, которая обратилась за косметологической услугой, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«23 мая 2018 года 51-летняя женщина обратилась в одну из частных клиник на северо-западе Москвы за косметологической услугой. После проведения услуги женщина почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Работники клиники вызвали скорую медицинскую помощь. Прибывшие сотрудники скорой помощи доставили пострадавшую в бессознательном состоянии в больницу, где 27 мая женщина скончалась», - сказала Иванова.

По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти потерпевшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - добавила Иванова.