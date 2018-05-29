РИАМО - 29 мая. В рамках программы «Военные оркестры в парках» посетители смогут побывать на внеочередных концертах, которые будут организованы в честь Дня защиты детей, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгорпарка».

«В ближайшую субботу, 2 июня, состоится дополнительный концерт программы «Военные оркестры в парках» в Александровском саду. Он начнется в 15:00, а выступать будет Президентский оркестр», – говорится в сообщении.

В «Музеоне» в этот день в 17:00 начнется выступление института на Крымской набережной, у «сухого» фонтана с концертной программой выступит Военный оркестр Военного университета министерства обороны РФ. Эти выступления предваряют основные события фестиваля «Спасская башня», который пройдет на Красной площади с 24 августа по 2 сентября.

Таким образом, дирекция фестиваля «Спасская башня» в связи с большой популярностью цикла выступлений оркестров в парках и скверах Москвы и в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня защиты детей, решила сделать подарок всем поклонникам духовой музыки.

«В программе «Военные оркестры в парках», которая предваряет международный фестиваль «Спасская башня», принимают участие 12 парков, подведомственных департаменту культуры города Москвы, и Александровский сад. Музыка будет звучать в них с 26 мая по 11 августа каждую субботу. Музыка духовых оркестров будет звучать в Александровском саду, Парке Горького, «Сокольниках», саду «Эрмитаж», Перовском, Бабушкинском, Измайловском парках, усадьбе Воронцово, саду имени Баумана, парках «Красная Пресня», «Кузьминки» и «Зарядье», – уточняется в материале.