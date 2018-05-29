РИАМО - 29 мая. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов в Москве в первом квартале 2018 года вырос на 3,5% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, их объем превысил 290 миллиардов рублей, сообщается на сайте Мосгорстата.

Инвестиции в основной капитал в столице в январе-марте 2018 года составили 290,7 миллиарда рублей. При этом по итогам квартала 41,5% средств направили на закупку машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, а 33,2% вложили в нежилые здания и сооружения и в улучшение земель.

Инвестиции в основной капитал по крупным организациям с января по март 2018 года составили 215,4 миллиарда рублей. Из этой суммы 61% составили собственные средства, остальное – привлеченные средства. При этом 24,8% инвестиций приходится на средства федерального и городского бюджетов. Доля зарубежных инвестиций составляет 0,5% против 1,9% годом ранее.