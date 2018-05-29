РИАМО - 29 мая. Арбитражный суд Московской области подтвердил решение Минэкологии Подмосковья о наложении штрафа в 300 тысяч рублей на ООО «Инновация», фирма нарушила условия лицензии на добычу глин и известняков в городском округе Коломна, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

В Арбитражном суде Московской области объявили резолютивную часть решения по заявлению ООО «Инновация», которое занимается добычей глин и известняков на участке недр недалеко от села Пирочи Коломенского городского округа. Общество пыталось оспорить штраф, наложенный Минэкологии за нарушение лицензионных условий.

«ООО было оштрафовано на 300 тысяч рублей за то, что объем добытых полезных ископаемых в 2017 году не соответствовал условиям лицензии. В суде представитель нарушителя пытался добиться замены административного штрафа на предупреждение, ссылаясь на то, что предприятие является субъектом малого предпринимательства. Однако суд отказал в удовлетворении требований заявления», - сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Он добавил, что в Подмосковье реализуются большие проекты в области жилищного, дорожного строительства, которые требуют значительных поставок песка, глины, известняков и других полезных ископаемых.

«Однако, понимая важность этих проектов, мы всегда должны помнить о том, что недродобыча наносит ущерб землям. Поэтому, выдавая лицензии, мы внимательно изучаем проекты, чтобы прописать в лицензионных условиях оптимальные объемы добычи, а главное – сформулировать условие обязательной рекультивации нарушенных земель. Лицензия – гарантия того, что природе не будет нанесено большого ущерба, поэтому несоблюдение лицензионных условий мы считаем серьезным нарушением, за которую недродобытчик должен нести ответственность», - пояснил министр.