РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 мая. В подмосковном Королеве будет развиваться инфраструктура садовых товариществ, также будут определены места, где местные садоводы смогут продавать свою продукцию, сообщил глава города Александр Ходырев.

Во вторник в Королеве под руководством Ходырева прошло очередное оперативное совещание. На встрече участники обсудили работу с садовыми товариществами, которые расположены на территории городского округа.

«Дал поручение проработать всю необходимую инфраструктуру в садовых товариществах. Будет продолжена работа по созданию подъездных маршрутов, профилированию дорог и организованному вывозу мусора. Кроме того, поручил определить места в нашем городе, где садоводы смогут централизованно и легально продавать свою продукцию», - сказал Ходырев.

На данный момент в Королеве насчитывается порядка 30 садовых некоммерческих товариществ.