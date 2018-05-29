РИАМО – 29 мая. На 73-м году жизни умер театральный актер, режиссер и сценарист Юрий Рашкин, сообщает Газета.ru.

О смерти актера в Facebook сообщил театр «Современник», в котором Рашкин работал с 1967 по 1973 год.

«Верим, что смерти нет, и люди, уходя от нас, на самом деле продолжают существовать где-то рядом», — говорится в сообщении «Современника».

В «Современнике» Юрий Рашкин сыграл в спектаклях «Белоснежка и семь гномов», «Ночная повесть», «Декабристы», «На дне», «Мастера», «Принцесса и дровосек», «С вечера до полудня», «Свой остров». Позже он играл в Театре комедии в Ленинграде.

Также Рашкин занимался теледокументалистикой, был режиссером и сценаристом фильмов о деятелях искусства. Последняя работа Юрия Рашкина вышла на канале «Культура» в конце марта — это был фильм о театральном художнике Сергее Бархине.