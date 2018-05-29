РИАМО - 29 мая. В 2018 году в Подмосковье проведут работы по благоустройству более чем в 20 малых и исторических городах, приоритетом станет комплексный подход, который объединит работу нескольких министерств и ведомств, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

В Московской области реализуется масштабный проект по формированию комфортной городской среды. Главной особенностью программы является ее комплексный подход, а также синхронизация с другими программами, влияющими на качество жизни и облик городов. В настоящее время Подмосковье является одним из лидеров среди субъектов РФ по реализации проектов благоустройства городов.

«В 2018 году будет благоустроено еще 11 малых городов (Звездный городок, Пущино, Лосино-Петровский, Можайск, Клин, Воскресенск, Ивантеевка, Лотошино, Рошаль, Солнечногорск, Ступино) и 10 исторических (Бронницы, Кашира, Истра, Орехово-Зуево, Серпухов, Волоколамск, Сергиев Посад, Коломна, Егорьевск, Руза)», — говорится в сообщении.

Приоритетом в работах по благоустройству является комплексный подход, объединяющий работу нескольких министерств и ведомств в части работы над непосредственно благоустройством, фасадами домов, капитального ремонта, ремонта сопутствующей инфраструктуры и другое.

«Московский регион в основном состоит из малых городов. Безусловно, их развитие является одной из важнейших задач, стоящих перед Московской областью. Всего в регионе 22 исторических поселения – два федерального значения (Зарайск и Коломна) и 20 областного значения», — добавляется в сообщении.

Кроме того, в этом году будет реализовано 20 общественных территорий в 10 городах-юбилярах 2018 года, а в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы будет реализовано 44 общественных территории в 18 городах. Будет проведено благоустройство территорий 13 военных городков, и обустроены въездные группы в 24 муниципальных образованиях Московской области.

Ранее заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис во время финала Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях назвал Подмосковье одним из лидеров в формировании комфортной городской среды.

В номинации «Исторические поселения» от Московской области победителями стали Сергиев Посад, Коломна и Зарайск. Кроме этого, Дубна победила в номинации «Малые города от 50 до 100 тысяч населения».