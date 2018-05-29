РИАМО - 29 мая. Внешнеторговый оборот Москвы с января по март 2017 года составил в текущих ценах более 70 миллиардов долларов США и по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличился на 28,9%, причем данный показатель не учитывает данные по экспорту и импорту энергоносителей, сообщается на сайте Мосгорстата.

«По данным Центрального таможенного управления, внешнеторговый оборот Москвы (без данных Энергетической таможни по экспорту и импорту энергоносителей) за первый квартал 2018 года составил в текущих ценах 71,6 миллиардов долларов и по сравнению с первым кварталом 2017 года увеличился на 28,9%, в том числе экспорт – 47,48 миллиарда долларов, увеличился на 31,6%, импорт – 24,1 миллиард долларов, увеличился на 23,8%», – говорится в сообщении.

Сальдо торгового баланса сложилось положительное и составило 23,4 миллиарда долларов (за первый квартал 2017 года – положительное – 16,6 миллиарда долларов). Доля экспорта во внешнеторговом обороте составляла 66,3%, доля импорта – 33,7%.

Торговый оборот со странами дальнего зарубежья вырос на 29,7% и составил 65,2 миллиарда долларов, причем из них на экспорт приходится 43,1 миллиарда долларов (рост на 32,5%), на импорт – 22,2 миллиарда долларов (плюс 19,1%). Лидерами в торговле с Москвой стали Китай, Германия и Нидерланды.

Торговый оборот со странами СНГ составил 6,4 миллиарда долларов, что на 20,8% превышает аналогичный показатель 2017 года. При этом экспорт вырос на 23,9%, до 4,4 миллиарда долларов, а импорт – на 14,3%, до 1,94 миллиарда долларов. В первую тройку по показателю товарооборота вошли Белоруссия, Казахстан и Украина.