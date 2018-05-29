РИАМО - 29 мая. Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 26 июля Игоря Подпорина, который повредил картину Ильи Репина в Третьяковской галерее, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«Замоскворецкий районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Подпорину и постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 26 июля 2018 года», - сказал собеседник агентства.

Вечером 25 мая в Третьяковской галерее мужчина нанес по картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван…» несколько ударов металлической стойкой ограждения. Холст оказался прорван в трех местах, от падения стекла сильно пострадала рама. Мужчина объяснил свой поступок тем, что до этого выпил 100 граммов водки в буфете. Гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова заявила, что музей уберет алкоголь из кафе на своей территории.

Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» является признанным шедевром мирового значения, одним из самых знаменитых и востребованных зрителем произведений русского искусства. Произведение включено в состав Музейного фонда Российской Федерации. Картина была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи московским купцом Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки.