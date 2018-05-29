РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 мая. В подмосковном Красногорске разработали дорожную карту для проведения капитального ремонта гидроузла на реке Синичке, из-за неисправности которого закрыт пляж на «Новой плотине», сообщил глава горокруга Красногорск Радий Хабиров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«У многих жителей округа возникает вопрос по поводу пляжа на реке Синичка («Новая плотина») – там сложилась непростая ситуация. В прошлом году (в 2017 году – ред.) подрядная организация, которая выиграла конкурс на проведение капитального ремонта гидроузла плотины, допустила отклонение от проекта и заказчик работ – руководство МБУ «Красногорская городская служба» – вынуждено было обратиться в суд. Судебные разбирательства до сих пор продолжаются. Вместе с тем, разработана дорожная карта, в соответствии с которой повторно готовятся документы, в том числе и разрешительные, для проведения капитального ремонта гидроузла», – написал Хабиров.

Он уточнил, что в 2018 году в Красногорске разрешено купаться на двух пляжах, организованных на реках Москве и Баньке.

«На наших пляжах 1 июня появятся спасатели – впервые мы организовали свою, красногорскую службу спасения. Они будут дежурить с 9:00 до 21:00 на пляжах Москвы-реки в районе военного городка Павшино и на старой плотине, на берегу реки Баньки. Именно эти пляжи прошли проверку и на них мы получили акты технического освидетельствования – в водах Москвы-реки и речки Баньки можно купаться. Официально купальный сезон стартует 1 июня, за оставшиеся до него дни мы заканчиваем на пляжах благоустройство – завозим песок, приводим в порядок территорию. Водолазы обследовали дно водоемов, оно безопасно», – написал Хабиров.