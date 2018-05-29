РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 мая. В микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи нашелся 11-летний мальчик, который 28 мая вышел из дома и не вернулся, сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

В микрорайоне Железнодорожный 28 мая пропал 11-летний Илья Шутов, около 17:00 он вышел из дома и не вернулся.

«Шутов Илья, 11 лет, микрорайон Железнодорожный Балашихи. Найден, жив», – говорится в сообщении.

Уточняется, что мальчик сам вернулся домой.