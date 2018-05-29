РИАМО - 29 мая. В июне начнется строительство автодороги на пересечении М-9 «Балтия» -Веледниково-Лешково в подмосковном городском округе Истра, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В городском округе Истра Московской области будет построено пересечение в одном уровне на 5,19 километре автомобильной дороги М-9 «Балтия» - Веледниково – Лешково. Работы планируется начать в июне текущего года», - говорится в сообщении.

В рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ «Дирекция дорожного строительства» заключило с ООО «Строй-Проект» контракт стоимостью 210 миллионов рублей. Финансирование объекта производится за счет средств регионального дорожного фонда.

Новый участок дороги находится в городском округе Истра в районе поворота к ТЦ «Павлово Подворье» и коттеджному поселку «Маленькая Италия».

«В настоящее время существующая автомобильная дорога не справляется с возросшим транспортным потоком. В утренние и вечерние часы наблюдаются значительные заторы транспортных средств, скорость движения которых не превышает 20-25 километров в час», - сообщил министр транспорта и развития дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

По его словам, также в районе тяготения ведется интенсивное жилищное строительство, что также приведет к росту транспортного потока. Строительство объекта планируется начать в июне текущего года, а завершить работы в 2019 году

Общая протяженность участка строительства составит свыше 552 метров. В рамках проекта планируется строительство дополнительных полос по основному направлению автомобильной дороги. Таким образом, количество полос движения на данном участке будет увеличено с двух до четырех. Расчетная скорость движения составит 80 километров в час. Перспективная пропускная способность объекта – свыше 35 тысяч автомобилей в сутки.

«Для комфортного передвижения пешеходов проектом предусмотрено устройство наземного пешеходного перехода, остановок общественного транспорта и пешеходных дорожек с перильным ограждением», - сообщил исполняющий обязанности директора ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства» Владимир Локтев.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности автомобильная дорога будет оборудована автоматизированной системой управления дорожным движением. Для снижения акустического воздействия планируется установка шумозащитных экранов. Также будут выполнены работы по благоустройству территории: посадка деревьев и устройство газонов.