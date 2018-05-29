РИАМО - 29 мая. Департамент культуры города Москвы подготовил более 100 различных мероприятий в рамках книжного фестиваля «Красная площадь», который будет проходить в столице с 31 мая по 3 июня, сообщила журналистам во вторник генеральный директор Московской дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачева.

«Москва приготовила более 100 мероприятий самых разных форматов: лекции, дискуссии, концерты и спектакли. В подготовке этой программы принимали участие не только библиотеки Москвы, но и литературные центры, музеи и даже Московский зоопарк», - сказала Рогачева.

Она добавила, что на фестивале департамент культуры представит новый проект московской электронной библиотеки. Благодаря этому проекту новые оцифрованные книги из столичных книгохранилищ войдут в состав национальной электронной библиотеки.