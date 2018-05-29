РИАМО - 29 мая. Проекты, которые Подмосковье представило в финале Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, будут реализованы, сообщил журналистам во вторник главный архитектор Московской области Михаил Хайкин.

«Безусловно, все проекты финалистов будут реализованы. В любом случае у нас предусмотрено финансирование в рамках государственной программы Московской области, в рамках муниципальных программ», - сказал Хайкин,

Он добавил, что в Подмосковье в этом году большая программа по благоустройству городов-юбиляров, а также созданию общественных пространств.

«У нас большая программа благоустройства на этот год, десять городов-юбиляров, еще более 15 территорий - реализация общественных пространств, развитие вторых этапов проектов», - уточнил Хайкин.

Во вторник в Красногорске прошел финал Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводит Минстрой России.

Победителями в номинации «Исторические поселения» от Московской области стали Сергиев Посад, Коломна и Зарайск. Кроме этого, Дубна победила в номинации «Малые города от 50 до 100 тысяч населения».