РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мая. Сотрудники государственного бюджетного учреждения «Мосавтодор» по просьбе жителя Подольска заделали ямы на Московской улице в микрорайоне Львовский, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на некачественное состояние автодороги в микрорайоне Львовский на улице Московская. Он отметил, что на дороге имеются ямы, из-за чего по правой полосе невозможно ездить. Водителям приходится перед ямами тормозить и перестраиваться в другую полосу движения, создается много аварийных ситуаций.

«Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу устранения ям на проезжей части автомобильной дороги на улице Московская, и сообщает, что указанная автодорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия дороги выполнены», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.