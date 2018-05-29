РИАМО - 29 мая. Доходы консолидированного бюджета Москвы по итогам января-февраля 2018 года составили 262,4 миллиарда рублей, что на 13,6% превышает показатель января-февраля 2017 года, при этом профицит составил 24,05 миллиарда рублей против дефицита в 4,5 миллиарда рублей в прошлом году, говорится в документе, размещенном на сайте Мосгорстата.

В том числе налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 220,6 миллиарда рублей, или 84,1% от общей суммы доходов. Из них налог на прибыль организаций составил 60 миллиардов рублей, или 22,9% от общей суммы, налог на доходы физических лиц – 106,1 миллиарда рублей (40,5%).

Расходы консолидированного бюджета столицы в январе-феврале 2018 года составили 238,3 миллиарда рублей – на 1,2% больше, чем годом ранее. При этом 20,6% расходов пошло на здравоохранение, 18,9% – на социальную политику, 20,2% – на образование, 14,7% – на национальную экономику, 14,8% – на ЖКХ, 0,5% – на национальную безопасность и правоохранительную деятельность.

Всего в бюджеты всех уровней налогоплательщики Москвы за два месяца 2018 года перечислили 382,5 миллиарда рублей, в том числе в бюджет территории 194,1 миллиарда рублей. Сумма налогов и других обязательных платежей, поступивших в январе-феврале 2018 года в консолидированный бюджет РФ, составила 106,6% от суммы поступлений за соответствующий период прошлого года (в бюджет Москвы – 115,4%).

Задолженность перед бюджетом Москвы по налогам и сборам с учетом крупнейших налогоплательщиков Московского региона (состоящих на учете в межрегиональных ИФНС России) на 1 марта 2018 года составила 334,4 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с тем же периодом 2017 года на 11,3%. При этом недоимка составила 199,1 миллиарда рублей, долг по налогу на добавленную стоимость – 181,2 миллиарда рублей, по налогу на прибыль организаций – 82,9 миллиарда рублей, по акцизам – 6,2 миллиарда рублей.