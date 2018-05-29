РИАМО - 29 мая. Более 700 человек приняли участие в первом этапе турнира «Богатыри Подмосковья», который стартовал в Ивантеевке, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В Ивантеевке в спортивном комплексе «Олимп» проходит первый этап турнира «Богатыри Подмосковья», организатором которого является Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница». В мероприятии принимают участие более 700 человек», - говорится в сообщении.

В рамках турнира «Богатыри Подмосковья» запланированы три этапа реализации. В первом этапе турнира из общего количества участников выберут 25 победителей. Конкурсанты будут соревноваться в спортивных дисциплинах: настольный теннис, жим штанги, армрестлинг, подтягивание на турнике, владение кресло-коляской и так далее.