РИАМО - 29 мая. Победа в номинации Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды позволит Зарайску привлечь инвесторов к реставрации Гостиного двора, он должен будет стать многофункциональным комплексом, сообщил журналистам во вторник глава городского округа Олег Сынков.

«Гостиный двор находится у нас в полуразрушенном состоянии, имеет много собственников, и эта победа - шаг, чтобы инвесторы вложили деньги в Гостиный двор», - сказал Сынков.

Он уточнил, что Гостиный двор нуждается в реставрации, при этом важно оставить его аутентичность.

«Хотелось бы его отреставрировать, создать единую картину, сделать так, чтобы он выполнял те же функции, что и 150-200 лет назад. То есть это торговые ряды, гостиница, место, где люди могут купить, продать что-то, многофункциональный комплекс, который будет привлекать внимание туристов», - уточнил Сынков.

Во вторник в Красногорске прошел финал Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводит Минстрой России.

Победителями в номинации «Исторические поселения» от Московской области стали Сергиев Посад, Коломна и Зарайск. Кроме этого, Дубна победила в номинации «Малые города от 50 до 100 тысяч населения».