РИАМО - 29 мая. Власти Дубны планируют в 2019 году реализовать проект, победивший в номинации «Малые города от 50 до 100 тысяч населения» Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды, он включает благоустройство набережной имени Менделеева и парка, сообщил журналистам во вторник глава города Максим Данилов.

«Наш проект в целом стоит порядка 270 миллионов рублей. И победы на конкурсе достаточно, чтобы начать первый этап реализации проекта. Грант, полученный за победу, мы потратим на проектирование, покупку малых архитектурных форм. Я думаю, что в следующем году мы реализуем наш проект», - сказал Данилов.

Он рассказал, что проект включает благоустройство набережной имени Менделеева и прилегающего парка.

«Дубна - наукоград, там много ученых проживает. Хочется, чтобы и для молодых ученых, и для опытных там было место, где бы можно было отдохнуть от трудовых будней. И для всего населения, чтоб можно было спортом позаниматься, почитать книжку, на велосипедах прокатиться, на роликах», - добавил Данилов.

Во вторник в Красногорске прошел финал Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводит Минстрой России.

Дубна победила в номинации «Малые города от 50 до 100 тысяч населения». Кроме этого, победителями в номинации «Исторические поселения» от Московской области стали Сергиев Посад, Коломна и Зарайск.