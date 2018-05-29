РИАМО - 29 мая. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области на минувшей неделе проверили соблюдение требований по защите от чрезвычайных ситуаций на семи объектах, среди них АЗС, летний лагерь и санаторий, сообщила во вторник руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.

Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области продолжают проверки соблюдения требований по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на различных объектах в Подмосковье.

«За минувшую неделю проведены проверки на соблюдение обязательных требований в области защиты населения и территорий от ЧС в отношении трех автозаправочных станций в городских округах Мытищи и Реутов, Пресненского машиностроительного завода и детского летнего лагеря «Звонкие голоса» в Клину, объекта электросетевого хозяйства в Домодедове, санатория «Загородные дали» в Сергиевом Посаде», - сказала Витушева.

По ее словам, в ходе надзора также проверили состояние территорий, фасадов имеющихся строений, въездных групп, детского игрового и спортивного оборудования.

«Серьезных нарушений не выявлено», - добавила Витушева.