РИАМО - 29 мая. Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проектную документацию по реконструкции участка проезда Шокальского от Заревого проезда до улицы Грекова и проектируемого проезда №5016 в Северном Медведкове, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Согласована проектная документация на проведение реконструкции проезда Шокальского в районе Северное Медведково. Проектом предусматривается строительство соединения проезда Шокальского от Заревого проезда до улицы Грекова, вблизи дома 55, корпус 3 по проезду Шокальского, а также строительство участка проектируемого проезда №5016 от улицы Осташковской до дома 30 по улице Широкой», – говорится в сообщении.

На проезде Шокальского запроектировано устройство посадочной площадки остановки общественного транспорта. Предусматриваются две полосы движения в каждом направлении. Ширина правой полосы – 3,75 метра – с учетом организации движения городского пассажирского транспорта, левой – 3,5 метра.

На Заревом проезде будет выполнено уширение проезжей части на 3 метра для устройства посадочной площадки остановки наземного транспорта, а также устройство тротуара шириной 2,5 метра.

На улице Грекова также выполнят устройство посадочной площадки, но уже в заездном кармане и с установкой павильона ожидания. Кроме того, проект предусматривает устройство лестничного схода и пешеходной дорожки из Бабушкинского парка, примыкающей к тротуару проезда Шокальского.

«Кроме того, в рамках проекта, согласованного Мосгосэкспертизой, на участках проезд Шокальского – Заревый проезд и проезд Шокальского – улица Грекова будут установлены два новых светофорных объекта. В ходе реконструкции установят дорожные знаки, ограничивающие пешеходные ограждения перильного типа, информационные дорожные указатели, а также нанесут дорожную разметку», – сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.