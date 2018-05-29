РИАМО - 29 мая. Андрей Марков, защитник хоккейной команды «Ак Барс», которая в этом сезоне завоевала Кубок Гагарина, привез трофей в подмосковный Воскресенск, в этом городе хоккеист начал заниматься спортом, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Воспитанник воскресенского хоккея, защитник «Ак Барса» Андрей Марков привез Кубок Гагарина в Воскресенск. Чествование проходило на площади перед Ледовым дворцом спорта «Подмосковье» имени Николая Эпштейна, где спортсмен под руководством первого тренера Анатолия Козлова постигал хоккейные азы», - говорится в сообщении.

На мероприятии присутствовали члены семьи Маркова, руководители Воскресенского района, олимпийский чемпион Александр Черных и заслуженный тренер России Геннадий Сырцов.

Вместе с Марковым главный трофей КХЛ завоевал другой воспитанник воскресенского хоккея – тренер Александр Смирнов.

«Андрей Марков сделал большое дело – привез Кубок Гагарина в Подмосковье, где начинал свою профессиональную карьеру. Уверен, что такие моменты вдохновляют множество юных хоккеистов, которые пришли посмотреть на трофей. Развитие хоккея – является одной из приоритетных задач Московской области», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.