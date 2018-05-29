РИАМО - 29 мая. Количество государственных унитарных предприятий в Москве за семь лет снизилось на 70%, при этом часть из них ликвидировали, а часть преобразовали в акционерные общества и государственные бюджетные предприятия, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

«С 2010 по 2017 год департамент городского имущества Москвы сократил на 70% число государственных унитарных и казенных предприятий, большинство из которых являлись убыточными. Речь идет не только об их ликвидации, но и о преобразовании в акционерные общества и государственные бюджетные учреждения, а также об объедении тех, что имели схожий функционал», – отмечается в сообщении.

Такие меры приняты для повышения конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности предприятий и для снижения доли участия столицы в конкурентных сферах экономики.

«Проводится комплексная, последовательная работа. К 2019 году в Москве останется лишь 20% от прежнего числа государственных и казенных предприятий», – сказал заместитель руководителя департамента городского имущества Кирилл Пуртов.

Плановое сокращение числа ГУПов и КП регламентировано государственной программой Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы на 2012-2018 годы». Благодаря этому удастся повысить эффективность управления активами и улучшить регулирование деятельности предприятий со стороны города.