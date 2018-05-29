РИАМО - 29 мая. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности на 30 мая из-за сильных порывов ветра до 20 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень опасности из-за ветра объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Калужской области.

В Подмосковье и Москве 30 мая будет переменная облачность без осадков. Температура ночью составит 11-13 градусов, днем будет 23-25. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

Ранее ГУ МЧС России по Московской области предупредило жителей региона о штормовых порывах ветра 30 мая.

Заморозки ожидаются в Московском регионе в первую ночь лета>>