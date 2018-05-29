РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 мая. Эксперты составили рейтинг 50 крупнейших городов России с самыми высокими ценами за квадратный метр жилья на вторичном рынке, Балашиха оказалась на пятом месте, сообщается на портале о продаже недвижимости Domofond.ru.

Эксперты сервиса Domofond.ru составили рейтинг 50 крупнейших городов России с самыми высокими ценами за квадратный метр жилья на вторичном рынке.

«Первые две строчки предсказуемо занимают Москва и Петербург (193,3 тысячи и 115,6 тысячи рублей за квадратный метр вторички (вторичного жилья – ред.) соответственно). Также в тройке оказался Сочи (105,3 тысячи рублей). Четвертое место рейтинга занял Владивосток (100,7 тысячи рублей), на пятой строчке оказалась подмосковная Балашиха (86,3 тысячи рублей)», – говорится в сообщении.

Список девяти лидеров по стоимости жилья остается неизменным уже третий год подряд.