РИАМО - 29 мая. В Солнечногорском районе Подмосковья была задержана женщина, которая подозревается в убийстве сожителя, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

В правоохранительные органы Солнечногорского района поступило сообщение о госпитализации в ГБУЗ МО «Солнечногорская ЦРБ» 36-летнего мужчины с колото-резаным ранением грудной клетки, который впоследствии скончался от полученных ранений. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий за совершенное преступление установлена и задержана подозреваемая в совершении убийства. Ею оказалась 39-летняя сожительница потерпевшего», – говорится в сообщении.

По версии следствия, убийство совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.