РИАМО - 29 мая. В Москве в сентябре планируют установить памятник святым князьям Петру и Февронии Муромским с детьми, установка монумента будет приурочена к десятилетию установления Дня семьи, любви и верности, сообщил в ходе круглого стола президент общенациональной программы «В кругу семьи» Александр Ковтунец.

Во вторник в Москве проходит круглый стол, посвященный установке первой в России скульптурной композиции покровителей семьи - святых Петра и Февронии в окружении детей.

«В этом году десятилетие государственного праздника, посвященного Петру и Февронии Муромским, и в Москве планируем установить памятник Петру и Февронии Муромским. Скульптура эта впервые планируется с детьми», - сказал Ковтунец.

Согласно справочному материалу, установка памятника запланирована на 16 сентября. Композиция будет установлена на Большой Сухаревской площади. Автором идеи создания скульптуры является президент общенациональной программы «В кругу семьи» Александр Ковтунец, а скульптором памятника - народный художник России Салават Щербаков.

В октябре прошлого года комиссия по монументальному искусству при Московской городской думе одобрила возведение памятника Петру и Февронии в сквере на Большой Сухаревской площади.

Всероссийский День семьи, любви и верности отмечается в России ежегодно 8 июля с 2008 года. 8 июля – день памяти муромского князя Петра и его жены Февронии, которые жили в XIII веке. Они стали образцом крепких семейных отношений еще при жизни. Главным символом праздника считается ромашка: еще на Руси влюбленные гадали на этих цветах и дарили их друг другу.