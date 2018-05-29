РИАМО - 29 мая. Жителям Подмосковья рекомендуют не оставлять окна и форточки открытыми из-за сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду 30 мая, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 мая 2018 года в Московской области ожидается усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Московской области предупреждает, что при ветре в квартире необходимо выключить электричество и закрыть окна и форточки.

Если сильный ветер застал на улице, то необходимо немедленно укрыться в подъезде или прочном здании. Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий.

«Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов)», - говорится в сообщении.