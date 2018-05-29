РИАМО – 29 мая. Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2019 год, сообщает во вторник Газета.ru.

Ведомство предложило увеличить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на полгода, до 252 месяцев.

«С целью постепенного доведения ежегодно устанавливаемого законом ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до приближенных к реальным значениям продолжительности жизни будущих получателей накопительной пенсии в соответствии с методикой законопроектом предлагается повышение на шесть месяцев — с 246 до 252 месяцев», — говорится в сообщении.

Без изменений ежемесячные выплаты получателю накопительной пенсии были бы ниже.

Ранее российский вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что не ожидает возврата России к обязательной накопительной пенсионной системе.