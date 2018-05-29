РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 мая. В подмосковном Красногорске 1 июня пройдет парад семей, посвященный Дню защиты детей, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Парад семей пройдет по Красногорску от детского городка «Сказочный» до парка «Ивановские пруды». Мероприятие пройдет в рамках Дня защиты детей 1 июня. Регистрация участников парада начнется в 11:45 возле сцены в детском городке. Колонна пройдет по улице Маяковской до парка «Ивановские пруды», где праздничная программа продолжится», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в шествии могут принять участие все желающие: молодые супруги, многодетные семьи, супружеские пары со стажем, будущие родители.