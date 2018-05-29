РИАМО - 29 мая. В Московском регионе продали уже 20 тысяч брелоков с функциями оплаты проезда по картам «Тройка» и «Стрелка» с момента их поступления в продажу, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы проекта единой транспортной карты «Стрелка».

«Брелоков «Стрелка-Тройка» уже продано 20 тысяч штук», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что такое количество брелоков было продано с начала их поступления в продажу.

Собеседник уточнил, что объединенных транспортных карт с функцией оплаты проезда по «Стрелке» и «Тройке» уже продано более 310 тысяч штук.

Как отмечается на сайте транспортной карты «Стрелка», объединенные брелоки с функциями двух транспортных карт поступили в продажу в мае 2017 года. Оплатить проезд «Стрелкой» можно на всех видах общественного транспорта Московской области: автобусы, маршрутки, трамваи, троллейбусы, включая водный транспорт, а также записать разовый билет или абонемент для проезда на пригородных поездах.

При помощи «Тройки» можно оплатить проезд в городском общественном транспорте Москвы, пригородных электропоездах, поездах «Аэроэкспресс», а также вход в интерактивный музей «Лунариум», Московский зоопарк и другие места.