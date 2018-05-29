РИАМО - 29 мая. С начала 2018 года прокуратура Центрального округа Москвы провела 80 проверок хостелов, по итогам которых было возбуждено 103 дела об административных правонарушениях, сообщила во вторник заместитель прокурора ЦАО Москвы Ольга Трушкова.

«С начала года проведено 80 проверок хостелов, направлено 36 исков и возбуждено 103 постановления об административных правонарушениях. Кроме того, проверено еще 11 гостиниц в зоне представлений и возбуждено еще четыре дела об административных правонарушениях за нарушения пожарной безопасности», - сказала Трушкова на совещании с участием руководителей гостиниц и иных средств размещения и представителей столичных департаментов.

Трушкова добавила, что самыми распространенными являются нарушения, связанные с пожарной безопасностью и санитарно-эпидемиодогическими нормами. Проверки хостелов продолжаются.