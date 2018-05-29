РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 29 мая. У мемориала «Афган. Чечня. Россия» в подмосковном Жуковском появился памятный знак, установленный в День пограничника, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Ветераны, пограничники и их родственники 28 мая посетили митинг, приуроченный к 100-летию службы стражей границ России.

«У мемориала «Афган. Чечня. Россия» прошел митинг, посвященный Дню пограничника. На торжественном мероприятии открыли памятный знак – пограничный столб. Его изготовили на благотворительные пожертвования жуковских ветеранов», – говорится в сообщении.

С инициативой об установке памятного столба выступили городской совет ветеранов и организация «Вежливые люди». Глава совета ветеранов Николай Филь отметил, что для него День пограничника – личный праздник. Двадцать семь лет жизни он посвятил службе в погранвойсках.

«Нас называли по-разному: порубежники, стражники, пограничники, но все мы делали одно благородное дело – защищали границы Отечества. Это очень непростая и ответственная служба. Государственная граница России имеет протяженность более 60 тысяч километров на суше, в воздухе и воде. Наша страна граничит с 18 государствами», – отметил Филь.

Сопредседатель общественной организации «Вежливые люди» в Жуковском Алексей Медведев пояснил, что идея увековечивания памяти представителям пограничной службы поступила от местных ветеранов.

«Своими руками мы красили, шпаклевали, работали на подъемном кране. Наша организация занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи, я думаю, она будет процветать благодаря общим усилиям», – дополнил Медведев.

Он поблагодарил за содействие администрацию муниципалитета и лично ее замруководителя Олега Бобылева, а также городской отряд «Юнармии». На праздничном мероприятии отдельно отметили старания руководителя «Вежливых людей» в Жуковском Николая Гришина.