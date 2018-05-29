РИАМО - 29 мая. На заводе по производству клеевых составов для керамической плитки компании MAPEI завершили реконструкцию в городском округе Ступино, объем вложенных в работы средств составил 85 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного завода по производству клеевых составов для керамической плитки компании MAPEI. Объект, сопровождался Центром содействия строительству Московской области», - сообщил руководитель ведомства Руслан Тагиев.

Строительство завода MAPEI в Ступине было начато в 2005 году. Комплекс включает производственно-складское здание площадью 9,2 тысячи квадратных метров, до реконструкции площадь объекта составляла 8,8 тысячи квадратных метров, а также пристроенный блок инженерного жизнеобеспечения завода и офисное здание площадью 900 квадратных метров.

Сейчас мощность завода составляет 100 тысяч тонн продукции в год, а это более 70 продуктов: полная линейка клеев для плитки, шовные заполнители, составы для восстановления бетона, гидроизоляции, материалы для изготовления стяжек, самовыравнивающиеся полы. Общий объем инвестиций вложенных в производство – более 40 миллионов евро.

Как говорится в сообщении, на реконструкцию объекта было направлено 85 миллионов рублей средств инвестора. Расширение предприятия позволит увеличить его производительность и создать 45 новых рабочих мест для жителей Подмосковья. Завод расположен по адресу: городской округ Ступино, улица Академика Белова, владение 5.