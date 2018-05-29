РИАМО - 29 мая. Победителями в номинации «Исторические поселения» от Московской области на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях стали Сергиев Посад, Коломна и Зарайск, передает корреспондент РИАМО.

Кроме этого, Дубна победила в номинации «Малые города от 50 до 100 тысяч населения».

Как уточняется в пояснительном материале, на конкурс города представили несколько проектов.

Все победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях получат финансовое поощрение от 50 до 75 миллионов рублей.

Во вторник в Красногорске проходит финал Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводит Минстрой России.

Проекты развития общественных территорий, представленные на конкурс, должны были учитывать культурное и историческое наследие города или поселения и обязательно подчеркивать его идентичность.