РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мая. В микрорайоне Климовск Подольска по губернаторской программе построили две детские площадки на улицах Школьная и Заводская, где установят видеонаблюдение и освещение, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник администрации.

По губернаторской программе «Наше Подмосковье» в микрорайоне Климовск на улице Школьная, дом №31/7, и Заводская, дом №21, в мае приступили к строительству двух детских игровых площадок. На данный момент на них завершены работы по установке игровых элементов, резинового покрытия и так далее. Во вторник депутаты округа совместно с представителями администрации посетили данные площадки и проверили качество выполненных работ.

«На данный момент на площадках работы практически завершены. Остались работы по устройству освещения, видеонаблюдения и благоустройству. Пока дата торжественного открытия неизвестна», - сказал сотрудник.

По словам депутата горокруга Олега Паскаря, данные игровые площадки полностью безопасны для детей. Они комфортные и будут пользоваться популярностью у маленьких жителей.