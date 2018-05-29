РИАМО - 29 мая. Девять проектов от семи подмосковных поселений вышли в финал всероссийского конкурса по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Финал конкурса проходит во вторник в доме подмосковного правительства.

«Мы с удовольствием участвуем в этом конкурсе, чувствуем конкуренцию, заинтересованы побеждать. Очень приятно, что часть наших городов, а именно девять (заявок от подмосковных городов – ред.), вышли в финал», - сказал Воробьев в ходе подведения итогов конкурса.

Согласно материалам к мероприятию, на конкурс от Московской области поступило 22 заявки. В число финалистов попали девять заявок от семи городов, это Зарайск, Коломна, Руза, Сергиев Посад, Павловский Посад, Орехово-Зуево и Дубна.

Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Мероприятие такого масштаба, направленное на благоустройство именно малых городов и исторических поселений, проводится впервые. Для реализации 80 проектов-победителей из федерального бюджета выделено 5 миллиардов рублей.