РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 мая. Плановое отключение горячего водоснабжения в части домов в подмосковном Красногорске продлили до 30 мая из-за выявленной неисправности насосов, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Первоначально подачу горячей воды должна были возобновить 23 мая.

«В процессе выполнения плановых работ по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2018–2019 годов специалистами ресурсоснабжающей организации (ПАО «Красногорская теплосеть – ред.) была выявлена неисправность в работе сетевых насосов, подающих воду на котельные №№1 и 2. Она вызвана скрытыми конструктивными повреждениями, возникшими вследствие износа. Устранить эти недостатки собственными силами работников ПАО «Красногорская теплосеть» оказалось невозможно», – говорится в сообщении.

Руководство теплосети совместно с администрацией горокруга приняли решение об экстренной замене неисправного оборудования, дальнейшая эксплуатация которого чревата не только аварийными ситуациями на котельных, но и отключением подачи тепла в холодное время года.

«Срок поставки необходимого оборудования, а это насосы и комплектующие к ним, запланирован на 29 мая 2018 года. Затем оборудование будет смонтировано и работа системы возобновится 30 мая», – уточняется в сообщении.

Дома, получающие тепло от котельных №№1 и 2, были отключены от горячего водоснабжения 14 мая и, с учетом времени ремонта насосов, период профилактических работ для них был продлен на неделю.