РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 29 мая. Строительные работы по обустройству набережной в подмосковном Дзержинском планируют завершить к 1 сентября, сообщил глава городского округа Виталий Панаморенко в своем аккаунте в Instagram.

«Начались работы по строительству набережной, проходящей вдоль городского карьера. Работы продлятся до 1 сентября 2018 года», - написал Панаморенко.

Он отметил, что строительство будет в центральной части пляжа. Остальные территории будут работать в штатном режиме.

«Приносим извинения за доставленные неудобства», - заключил Панаморенко.