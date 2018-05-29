РИАМО – 29 мая. Власти Москвы намерены усилить меры безопасности в образовательных учреждениях, школьникам запретят проносить с собой некоторые предметы, передает во вторник ТАСС.

«Сейчас мы прорабатываем вопрос, чтобы внутренними локальными актами в школах запретить, ввести ограничения проноса запрещенных предметов в образовательную организацию, под роспись родителей и всех участников образовательного процесса доводить это еще на моменте входа в образовательную организацию», - заявил заместитель директора департамента образования Москвы Игорь Павлов.

Какие именно предметы запретят проносить в школы, Павлов не уточнил, но отметил, что охранники в московских школах снабжены ручными металлодетекторами.

Ранее на сайте издания отмечалось, что в школе на Планерной улице в Москве произошел конфликт между двумя 16-летними учениками, один из которых нанес оппоненту непроникающее ножевое ранение. Руководство школы утверждало, что ребенок задел одноклассника ножом случайно, тот не получил сильных повреждений, лишь небольшое непроникающее ранение.

В тот же день СМИ сообщили, что в другой столичной школе в классе был распылен слезоточивый газ из баллончика для самообороны, в результате чего несколько детей пострадали.