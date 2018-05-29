РИАМО - 29 мая. Столичные гостиницы в период чемпионата мира по футболу – 2018 будут передавать данные о прибывающих гостях Федеральной службе безопасности, где постояльцы будут проверяться по базам данных, сообщил представитель службы по ЦАО управления ФСБ по городу Владимир Сухинин.

«С учетом того, что обстановка в мире остается напряженной, ФСБ настоятельно просит руководителей предприятий посылать данные всех граждан — как России, так и иностранцев, прибывающих в гостиницы. Все граждане будут проверяться по оперативным базам данным. Если в пассажиропотоке будут выявляться граждане, пребывание которых в стране нежелательно, то органами полиции в отношении этих граждан будут проводиться соответствующие мероприятия», - сказал Сухинин на совещании с участием руководителей гостиниц и иных средств размещения и представителями департаментов Москвы.

Он добавил, что руководители гостиниц должны напомнить своему персоналу о порядке действий при обнаружении подозрительных предметов.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».