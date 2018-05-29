РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мая. Несовершеннолетние и их представители смогут получить бесплатную юридическую помощь в Подольске 1 июня в рамках празднования Дня защиты детей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав горокруга Подольск, представители субъектов системы профилактики, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних администрации, представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в Подольске 1 июня с 10:00 до 18:00 проведут консультации по семи адресам», - говорится в сообщении.

Получить ответы на юридические вопросы можно в отделе по делам несовершеннолетних администрации горокруга на улице Революционный проспект, дом №52/39, телефон: 8(4967) 63-58-90; в управлении опеки и попечительства министерства образования Московской области по Подольску на улице Индустриальная, дом №5, телефон 8(4967)63-58-52; в Подольском городском управлении социальной защиты населения министерства социального развития Московской области на улице Литейная, дом №6/8, в кабинетах: №№12, 15, 17.

Также консультировать будут в ГБУ СО МО «Подольский городской центр социальной помощи семье и детям» на улице Литейная, дом №2, телефон 8(4967)57-69-67; ГБУ СО МО «Климовский центр социальной помощи семье и детям «Гармония»» на улице Заводская, дом №7, телефон 8(4967)62-61-24; в МУ ЦСППМ «Юность» на Красногвардейском бульваре, дом №31, в офисе 2, телефон 8(4967)64-57-99.

Представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в городском округе Подольск Екатерина Попова проведет прием с 9:00 до 13:00 на улице Большая Серпуховская, дом №40/1.