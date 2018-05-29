РИАМО - 29 мая. В Москве сотрудники полиции помогли неравнодушным гражданам достать шестерых утят, которые провалились сквозь решетку водостока, сообщается на сайте столичного главка МВД России.

В службу «02» поступило сообщение о том, что на проезжей части улицы Академика Королева подростки пытаются достать уток из водостока.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве увидели, как неравнодушные люди с помощью подручных средств пытаются вытащить провалившихся в водосток утят», - говорится в сообщении.

Инспектор ДПС спустился через расположенный рядом люк канализации в водосток и спас шестерых утят. Очевидцы забрали птенцов, пообещав позаботиться о них.