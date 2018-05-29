РИАМО - 29 мая. За последние шесть лет более 600 технических объектов в Подмосковье и Москве разрисовали граффити, это помогло снизить уровень вандализма, сообщил руководитель проекта «Украсим город!» Филипп Гаврилов.

«Изображения граффити на стенах технических сооружений мы наносим с 2008 года и всегда стараемся интегрировать серые постройки в контекст яркого города», - сказал Гаврилов.

Он отметил, что за шесть лет более 600 технических объектов в Москве и области были преображены в яркие площадки. По статистике, после нанесения рисунков уровень вандализма снизился до 1%.

Ранее начальник службы эксплуатации зданий АО «Объединенная энергетическая компания» Петр Калмыков рассказал, что в Москве с мая по август планируют украсить граффити с птицами 105 трансформаторных подстанций.

Как отметил в свою очередь Гаврилов, тематика птиц выбрана неспроста, ведь планируется раскрасить 105 объектов, столько же заповедников с птицами есть в стране, и такое же количество редких видов будет изображено художниками на технических объектах.

В рамках проекта «Украсим город!» граффити наносятся на технические сооружения совместно с АО «Объединенная энергетическая компания», крупнейшей организацией Москвы в сфере энергетики.